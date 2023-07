Vandenbroucke wil werkgevers ook laten betalen voor tweede maand ziekte van werknemers

Zelfstandigenorganisatie Unizo spreekt van een "absolute no go". "We zien niet in hoe zo'n maatregel werkgevers nog meer zou kunnen responsabiliseren in een context waarbij ze veelal totaal geen vat hebben op de oorzaken of oplossingen voor de afwezigheid", zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche.

"Het enige resultaat zal zijn dat werkgevers nóg meer op kosten worden gejaagd, terwijl zij zelf ook slachtoffer zijn van de langdurige afwezigheden. Werkgevers vragen niet liever dan dat hun medewerkers zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen, zeker gelet op de huidige arbeidskrapte."