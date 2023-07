Twee jaar na zware overstromingen nog steeds geen nieuwe wetgeving over verzekeringen

Twee jaar na de overstromingen is dat nieuw wetgevend kader er nog altijd niet. Assuralia, de beroepsfederatie van verzekeringsondernemingen, waarschuwt dat dat bij toekomstige natuurrampen tot problemen kan leiden. "De mensen gaan in de kou blijven staan als zoiets zich nog eens voordoet. Wij zullen zo'n 400 miljoen euro ter beschikking hebben, ongeveer het huidige plafond. Als we dan een ramp met gelijkaardige schade als in 2021 krijgen, dan gaan we naar chaos", zegt CEO Hein Lannoy.

In dat geval bestaat het risico dat schade van slachtoffers niet volledig vergoed kan worden. Als er een waterbom in Vlaanderen zou vallen gelijkaardig aan die in Wallonië in 2021, zou dat tot meer dan 8 miljard euro schade leiden, becijferde de Vlaamse regering.