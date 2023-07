Vlaams Parlement keurt minimumdoelen 2e en 3e graad middelbaar goed: ze gaan al in september in

Waar ging dit ook weer over?

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) en de onderwijskoepels moesten vorig jaar opnieuw rond de tafel gaan zitten nadat het Grondwettelijk Hof in juni de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair had vernietigd. Het Hof volgde redenering van het Katholiek Onderwijs, de federatie van Steinerscholen en enkele kunstscholen dat die te uitgebreid waren, waardoor er te weinig ruimte was om eigen accenten te leggen.

In maart van dit jaar raakten de minister en koepels het eens over de basisdoelen. Nadien volgde ook witte rook over de specifieke minimumdoelen per richting. Hoe die eruit zien? Lees er hier meer over.