Steeds meer mensen gebruiken artificiële intelligentie: welke tools zijn er al en wat kan je ermee?

Maar men moet wel een belangrijke kanttekening maken bij de informatie die men opzoekt via ChatGPT. Het gebruikt informatie die het geleerd heeft van eerdere gesprekken en trainingsgegevens om een antwoord te formuleren. Daardoor sluipen er wel eens fouten in. Daarvoor waarschuwt ook computerwetenschapper Jeroen Baert. "ChatGPT is een taal- en geen kennismodel. Het is goed in het generen van tekst, maar niet in het kritisch onderzoeken van bronnen."

Daarnaast heeft ChatGPT enkel toegang tot informatie tot 2021. Dit probleem werd wel opgelost in de betalende versie. Een Bing-plugin geeft ChatGPT de mogelijkheid om op internet te zoeken en aan te geven waar de informatie vandaan komt. In de gratis versie is dat nog niet beschikbaar.