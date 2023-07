Vriendin Jasper Philipsen trots op zijn prestaties in de Tour: "Voor velen is hij de held van Vlaanderen, maar voor mij is hij gewoon Jasper" 

De eerste week van de Tour was Melanie in Frankrijk en kon ze het allemaal van dichtbij meemaken. "Als je aanwezig bent, is het allemaal veel emotioneler. Je ziet hem als eerste over de streep rijden. Dat is magisch. Dan ga ik hem meteen een knuffel geven." Voor Melanie is het belangrijk dat ze die emoties samen met haar vriend kan beleven. "Het zijn echt momenten die ik nooit zal vergeten. Als je het van thuis volgt, is het veel afstandelijker en moet ik na de koers soms twee uur wachten voor ik hem aan de lijn heb."