Geneesmiddelenwaakhond in de VS geeft groen licht voor eerste anticonceptiepil zonder voorschrift

Ook in ons land is de anticonceptiepil nog altijd de belangrijkste vorm van anticonceptie, ook bij jongeren. Al daalt het gebruik van de pil wel: in 2018 gebruikte volgens Sensoa iets meer dan 48 procent van de vrouwen de pil, in 2013 was dat nog meer dan 54 procent. In 2004 kocht 85 procent van de vrouwen die anticonceptie gebruikten de pil. Het spiraaltje is bij ons het populairste alternatief voor de pil.