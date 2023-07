Weer recordjaar voor ooievaars in ZOO Planckendael

Het is niet te voorspellen of er volgend jaar nog meer ooievaars zullen neerstrijken in het dierenpark. "Dat hangt onder meer af van het weer. Hebben we felle regen, dagen na mekaar, dan is dat niet goed voor de ooievaars. Vanaf augustus zie je de eerste wat vliegpogingen maken, maar begin september start de trek. Vele ooievaars trekken niet meer helemaal naar Afrika, maar ze blijven vaak hangen in Frankrijk als er veel voedsel is. En in de lente komen ze dan weer terug."