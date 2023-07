Zuid-Afrikaanse ex-president Jacob Zuma moet wellicht terug naar de cel

Zuma was van 2009 tot 2018 president. Hij werd in juni 2021 veroordeeld omdat hij weigerde te getuigen voor een commissie die corruptie onderzocht tijdens zijn presidentschap (2009-2018). Toen hij een maand later de cel in moest, leidde dat tot een golf van geweld en plunderingen, temidden van een gespannen sociaal-economisch klimaat. Er vielen 350 doden.