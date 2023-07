180e editie van Gentse Feesten gestart, stad verwacht anderhalf miljoen bezoekers

In Gent is het grootste stadsfestival van Europa officieel van start gegaan met de uitwisseling van de stadssleutels. Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) overhandigde ze tijdens een plechtig moment op het stadhuis aan schepen Bram Van Braeckevelt (Groen). Het betekent het startschot van een tiendaags festival waarbij muziek en cultuur centraal staan. In Gent zijn er 13 feestkernen in de binnenstad waar de komende dagen (gratis) optredens plaatsvinden. De pleinen mogen om 18.00u beginnen. Er zijn 3.250 activiteiten door 500 verschillende organisatoren. Dit jaar heeft de stad meer ingezet op een namiddagprogrammatie, er valt ook meer te beleven voor kinderen en jongeren. Het is eigenlijk pas de 178e editie, want tijdens de twee coronajaren ging het stadsfestival niet door. Gent kiest ervoor om die jaren toch officieel mee te rekenen.