Al meer dan 1.000 inwoners van Malle bestelden een gratis boom bij de gemeente

In samenspraak met de groendienst is een lijst gemaakt met verschillende bomen en struiken. "Mensen hebben de keuze tussen 9 soorten: 4 loofbomen, 3 fruitbomen of 2 struiken", zegt schepen bevoegd voor de Groendienst, Yannis Leirs (CD&V). "Het zijn allemaal inheemse soorten die bijdragen tot een grotere biodiversiteit, omdat hun bloesems en vruchten in trek zijn bij bijen en andere insecten. Het maakt ook onze leefomgeving mooier en gezonder. We hopen dus zo ook bij te dragen tot het welbevinden van alle Mallenaars."