Bierbrouwer Alken-Maes investeert fors om CO2-uitstoot van mouterij in Puurs-Sint-Amands te verlagen

Bierbrouwer Alken-Maes neemt maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen in haar mouterij in Puurs-Sint-Amands. Om de uitstoot van 33.000 ton CO2 per jaar naar beneden te halen, doet de bierbrouwer een investering van ruim 100 miljoen euro en belooft het onder meer om haar productie te laten draaien op warmtepompen.