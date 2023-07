Broedseizoen zonder ooievaarsjongen in Lokeren, Berlare verwelkomt wel 3 jongen

Nu het broedseizoen voor de ooievaars voorbij is, kunnen we de balans opmaken van de hoeveelheid jongen in de natuurgebieden van Lokeren en Berlare. In Lokeren was het simpel gezegd een slecht seizoen, want geen enkel ooievaarskoppel kon een jong voortbrengen. In Berlare krijgt de periode de stempel "matig", want daar waren wel drie paren succesvol, al kregen zij elk maar één jong.