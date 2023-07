Buschauffeur uit Kontich rijdt 2 jaar na overstromingen 15e keer naar Wallonië met hulpgoederen: "Zolang de nood er is, blijven we actief"

Volgens Guy is er in de getroffen gebieden nog steeds nood aan hulpgoederen. "Als je mensen aanspreekt in de dorpen daar, krijg je nog altijd pakkende verhalen te horen over malafide aannemers, verzekeringskwesties die niet opgelost geraken of huizen waar nog steeds niets mee gebeurd is." Daardoor blijft Guy nog steeds volhouden. "Solidariteit kent geen grenzen. Het heeft zo’n impact gehad op ons team en dat gaf een boost om verder te doen, om in die moeilijke periode toch een glimlach te kunnen toveren op het gezicht van die mensen. Daar gaat het in feite over."