Ook Nederlandse vicepremier Carola Schouten van ChristenUnie verlaat de politiek

"Ik zal me niet meer kandideren voor de kieslijst en straks vertrekken uit Den Haag. In dankbaarheid voor de tijd achter me en benieuwd naar wat er komen gaat", reageerde Carola Schouten op de website van haar partij ChristenUnie. Na een "intense" periode van 12 jaar vindt ze dat het tijd is om de politiek achter zich te laten. "Er staat een nieuwe generatie klaar, van wie ik weet dat de ChristenUnie daar in goede en vertrouwde handen is." Schouten geeft wel aan dat ze haar termijn zal uitzitten, tot er een nieuw kabinet is gevormd.