Belgische "AI-tovenaar" Chris Ume heeft begrip voor AI-angst in Hollywood, "maar technologie biedt ook kansen"

Volgens Chris Ume is dat alvast nog niet mogelijk. De Limburger is eigenaar van het bedrijf Metaphysic.ai. Op vlak van "deepfakes", het artificieel nabootsen van gezichten, behoort dat bedrijf bij de top. Hij verbaasde de hele wereld door tijdens de finale van "America's got talent" Elvis Presley weer tot leven te wekken. Of toch digitaal.