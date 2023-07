Citydev mikt nu ook op duurdere gemeenten in Brussel voor betaalbare woningen

De woningen in het Flora-project komen pas ten vroegste over twee jaar op de markt, maar Citydev wil de formule ook in andere gemeentes toepassen. "Bij ons nieuwste project in Sint-Gillis, de renovatie van de oude Renault-garage, zullen we negen appartementen via erfpacht verkopen," zegt Renneboog. Die moeten eind dit jaar klaar zijn voor verkoop. "We willen deze pilootfase gebruiken om te kijken hoe mensen reageren. Zal de Belg met de baksteen in de maag aanvaarden dat hij alleen eigenaar blijft van de bakstenen en niet van de grond? Ik denk van wel, want de jongere generatie is meer open over nieuwe vormen van wonen," zegt Renneboog.