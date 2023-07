Presidentscampagne in Congo wordt bloedig: woordvoerder oppositieleider ontvoerd en vermoord

Wat ook het motief van de moordenaar is geweest, deze daad zal de spanning rond de verkiezingen nog doen oplopen. Naast het geweld in het oosten van het land, het wantrouwen rond de kiescommissie en de ophitsende taal van president Tshisekedi voor zijn eigen achterban, is dit een nieuwe, bloedige stap. Al wie nog nadenkt over een eventuele kandidatuur, zal twee keer nadenken. Martin Fayulu, die bij de vorige verkiezingen in 2019 uiteindelijk de duimen moest leggen tegen Félix Tshisékedi, heeft het opnieuw over een "parodie". Hij dreigt ermee zijn kandidatuur in te trekken als de kiezerslijsten niet doorzichtiger worden.