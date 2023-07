Bioboerderij in Kortessem sluit: schoolkinderen maar ook mensen met een alternatieve werkstraf kunnen er niet meer terecht

"We hebben de afgelopen maanden van alles geprobeerd, bijvoorbeeld scholen uitgenodigd om hen te laten kennismaken met land- en tuinbouw", zegt begeleidster Mirte Vanstipelen. "Kinderen leerden zo waar de eitjes en groentjes vandaan kwamen en hoe ze konden zaaien of oogsten. Dat had succes maar die activiteiten zullen we ook moeten stopzetten. En er zal hier ook niemand meer terechtkunnen met een alternatieve werkstraf. Dat is heel schrijnend. Daardoor staan ook drie begeleiders op straat."

"We hopen nu dat er toch nog een privépartner opduikt die voor ons in de bres wil springen", gaat Vanstipelen verder. "We zoeken iemand die wel iets ziet in dit positieve sociale project en het de moeite waard vindt erin te investeren."