De Caetsweyers in Diepenbeek worden volledig heringericht voor soorten als roerdomp en woudaap

Doorheen de jaren hebben de vijvers heel wat slib verzameld. “Dat is organisch materiaal dat doorheen de jaren in de vijvers is opgestapeld. Dat is eigenlijk iets wat je niet in zo’n vijver wil”, zegt Hamaekers. “Je wil eigenlijk een mooie zandgrond hebben voor dieren en planten.” Maar slib afvoeren is een kostelijke aangelegenheid. Daarom heeft Limburgs Landschap vzw een creatieve oplossing bedacht. “We gaan het slib opslaan in de vijvers zelf door er eilandjes van te maken en die af te dekken met kleilagen en zand erbovenop, zodat dat interessant wordt voor de doelsoorten.”