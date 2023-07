Mysteries van Vlaanderen: de oudste monstrans van de wereld staat in Limburg

Een monstrans of ostensorium is vaak verguld in zilver of goud en dient om een speciale, geconsacreerde hostie in te bewaren. De monstrans van Herkenrode is verguld. Ze is gemaakt in Parijs door echte vakmensen die waardevolle materialen gebruikten en er zijn verfijnde details te zien. De Torenmonstrans heeft de vorm van een torentje en is ongeveer 40 centimeter groot met in het midden een glazen venster waar de hostie in geplaatst werd.