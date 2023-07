Demonstranten in Nagorno-Karabach eisen heropening Lachin-corridor naar Armenië

In de regio Nagorno-Karabach protesteren ongeveer 6.000 mensen tegen de sluiting van de Lachin-corridor. Deze verbindingsweg tussen de regio en Armenië werd dinsdag volledig gesloten door Azerbeidzjan. De Azerbeidzjaanse grenswachten beschuldigen de Armeense tak van het Rode Kruis meerdere smokkelpogingen te hebben ondernomen via de controlepost op de corridor.

Nagorno-Karabach is een betwist gebied in Azerbeidzjan, waar de meerderheid van de bevolking van Armeense afkomst is. Het wordt zelfstandig bestuurd en wil zich aansluiten bij Armenië. De Armeense regering steunt het gebied in die beslissing.