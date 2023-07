Doodsoorzaak Lisa Marie Presley bekend: dochter van Elvis stierf aan een darmobstructie

Nu maakt de wetsdokter bekend dat Lisa Marie een hartstilstand kreeg door een darmobstructie. Die verstopping kan aan veel zaken te wijten zijn, zoals aan darmkanker, medicatie of weefsel dat na operaties groeit. Bij Presley was het een gevolg van een maagverkleining die ze jaren geleden onderging, "wat een veel voorkomende en bekende complicatie is na zo'n operatie”, staat in het rapport van de wetsdokter.