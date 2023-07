Eerste reacties op verbod op nachtvluchten negatief: "Kan voor ons niet"

"Dit kan voor ons niet", horen we letterlijk. "De luchthaven is de tweede belangrijkste economische cluster van ons land, na de haven van Antwerpen, en stelt 60.000 mensen tewerk." Volgens de Vlaamse liberalen worden 14.000 directe en indirecte jobs bedreigd, waarvan 1.600 bij pakjesbedrijf DHL."

"Bijna 95 procent van ons Belgische bbp bestaat uit export. Export was vorig jaar in Vlaanderen goed voor 380 miljard euro. De luchthaven van Zaventem speelt daarin een cruciale rol", zegt Kamerlid Tim Vandeput (Open VLD). "Wie nachtvluchten zonder meer wil verbieden, speelt met onze welvaart. Per twee vliegtuigen die hier niet landen raken we één voltijdse job kwijt. Dag na dag. Dat is compleet onverantwoord".