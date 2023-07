Eén van de eerste Thaise restaurants van Antwerpen sluit de deuren: "Mensen kwamen bij ons een beetje op reis"

Op het Antwerpse Zuid sluit het Thais restaurant River Kwai na 35 jaar de deuren. Bij de opstart in 1989 was River Kwai één van de eerste Thaise restaurants in de stad. In 2004 nam Paige Chaiyakul het restaurant over van haar moeder. "Bij ons komen eten was voor veel mensen een ervaring en niet zomaar een etentje."