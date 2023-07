Waterspektakel opent Gentse Feesten en lokt tot 15.000 bezoekers

AL lang voor de start van het spektakel staan mensen in dikke drommen klaar aan de Sint-Jorisbrug en in de buurt van het zwembad Van Eyck om niets van de grote show te moeten missen. Het bedrijf Nederlands-Duitse bedrijf Flames on Water heeft voor de Gentse Feesten het spektakel in elkaar gestoken. Om alles klaar te zetten is een crew van 10 mensen al bijna twee dagen in de weer. "Ik beloof kippenvel", zegt Gerrie Enninga van het bedrijf. "We creëren een watergordijn van 80 meter lang en tientallen meters hoog, we gebruiken muziek die uitgekozen is door Gentse bekende namen uit het nachtleven en artiesten."