Waarom de Turkse president Erdogan tevreden kan terugblikken op de afgelopen NAVO-top: "Hij speelt poker en slaagt daar ook in"

"Erdogan speelt hoog spel", analyseert Dirk Rochtus, docent internationale relaties aan de KU Leuven. "Hij wist dat dat niet aanvaard zou worden", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1. Maar de Turkse president keerde niet met lege handen naar huis terug. "Hij heeft bereikt dat het thema weer op de agenda staat. Er wordt weer gepraat over de modernisering van de douane-unie en de visumregularisering en dat is heel belangrijk voor de Turken. Zweden heeft ook beloofd om dat mee te ondersteunen."

In Europese kringen waren ze niet echt opgezet met de koppeling van het Zweedse NAVO-lidmaatschap aan de toekomst van Turkije in Europa. "De Europese Unie beschouwde het als een soort afpersing", zegt Rochtus. "De EU is een waardengemeenschap. Als je lid wil worden van de EU, dan moet je beantwoorden aan de democratie, rechtstaat, scheiding der machten. En daar is het momenteel slecht mee gesteld in Turkije. Dus Turkije maakt op dit moment totaal geen kans om lid te worden."