Extra interieurelementen van Brussels Hotel Métropole beschermd

Tijdens de voorbereidingen van de renovatie van het gebouw werd in maart dit jaar een procedure opgestart om na te gaan welke elementen, die tot dan toe niet op de beschermlijst stonden, een erfgoedwaarde hebben. Het initiatief kwam van voormalig staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed Pascal Smet (one.brussels/Vooruit) in samenwerking met de eigenaars van het gebouw. Door de lancering van de procedure mocht geen enkel interieurelement worden aangepast of het gebouw verlaten.