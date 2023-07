Familie uit Sint-Laureins telt 7 viergeslachten

Vier kinderen die elkaar in rechte lijn opvolgen en die van hetzelfde geslacht zijn, dat is een viergeslacht: dus overgrootmoeder, grootmoeder, moeder, dochter of overgrootvader, grootvader, vader en zoon. In de familie van Ghislaine gaat het om meisjes.

De stamboom ziet er zo uit:

Ghislaine Goethals, moeder van Heidi, moeder van Eline, Ann-Sophie en Nathalie, moeders van Marie, Alice, Olivia, Louise, Cézanne, Manon en Anna

Overgrootmoeder Ghislaine is bekend in de streek van Watervliet en Sint-Laureins, ze is de weduwe van voormalig burgemeester Roger Van de Keere. Anna is haar jongste achterkleinkind, het zevende op rij. Ze is trots op haar mooie meisjesfamilie: "Hoe groot is de kans dat je zoiets meemaakt? Ik ben er supertrots op."