Foute afrekeningen en geblokkeerde meetgegevens: ondanks beloftes raken problemen met energiecontracten niet opgelost

Fluvius erkent overigens dat het zijn deadline van de zomer niet heeft gehaald. Maar het gaat om erg complexe dossiers, die heel wat tijd vragen om opgelost te raken, verdedigt de netbeheerder zich. Op het eerste gezicht lijkt het dossier van Dirk Claessens toch niet zo complex. Zijn goedgekeurde meterstanden kunnen makkelijk teruggevondnen worden: sinds 2018 houdt hij die bij zijn jaarlijkse leverancierswissels nauwgezet bij. En Fluvius zelf is ze sinds eind 2021 al twee keer komen controleren. Het is gewoon de indentificatiecode van zijn gasmeter die in het nieuwe softwaresysteem blijkbaar ergens is verdwenen. Maar die code staat ook op zijn meter.

Op de website van Fluvius kan elke klant die zogenaamde EAN-code zelf controleren, via de website van Fluvius. Maar wanneer we de EAN-code van Claessens' gasmeter intikken, verschijnt het bericht: "De gegevens voor deze EAN-code zitten spijtig genoeg geblokkeerd in de systemen. We zijn hiervan op de hoogte en werken eraan om dit probleem op te lossen. Helaas kunnen we niet meedelen wanneer jouw EAN-code gedeblokkeerd zal zijn."

Nog altijd, na 19 maanden kan Fluvius niet meegeven wanneer Claessens zijn probleem zal opgelost zijn. Claessens begrijpt dit niet meer.