Gentse Feesten breiden meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag uit: "We verlagen de drempel om aangifte te doen"

In het meldpunt kunnen slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag in alle anonimiteit terecht voor info en hulp. "Indien gewenst kan de politie erbij gehaald worden, of kan rechtstreeks doorverwezen worden naar het Zorgcentrum na Seksueel Geweld", zegt De Clercq. "Het is belangrijk dat slachtoffers hier op een geborgen manier terecht kunnen. Mensen die daarvoor opgeleid zijn kunnen dan bekijken hoe daar verder mee om te gaan."