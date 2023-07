Minister van Mobiliteit Gilkinet wil nachtvluchten op Brussels Airport verbieden om geluidsoverlast aan te pakken

De voorstellen van Gilkinet zullen vooral gevolgen hebben voor de vrachtvluchten, die vaak met oudere en lawaaierige toestellen worden uitgevoerd. Ook voor chartermaatschappijen zullen zich wellicht moeten aanpassen, want zij laten vaak vliegtuigen 's morgens vroeg opstijgen voor een eerste vlucht van de dag of 's avonds laat aankomen.

Gilkinet wil naar eigen zeggen vermijden dat "Brussel de geluidsvuilbak van Europa wordt". Hij wijst erop dat ook grote luchthavens als Frankfurt en Amsterdam Schiphol nachtvluchten hebben verboden.

"Voor mobiliteit is de problematiek van de vluchten boven Brussel een bijzonder complexe erfenis uit het verleden", zegt de minister. We kunnen ons niet langer gewoon tevreden stellen met de jarenlange status quo. Er is geen mirakeloplossing, want de ligging van de luchthaven brengt met zich mee dat er vluchten zijn boven dichtbevolkte gebieden. Maar er is wel tastbare vooruitgang mogelijk."