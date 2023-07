Grootste mobiele zonnepaneelinstallatie ter wereld voor het eerst ingezet tijdens Gentse Feesten

Het Boomtown-festival op de Kouter is al jaren een pionier in het vergroenen en verduurzamen. Zo was het de eerste organisator van de Gentse Feesten die jaren geleden al een herbruikbare beker invoerde. Dit jaar mag Boomtown in wereldprimeur de allergrootste mobiele zonnepaneelinstallatie gebruiken. Die kan op mooie zonnige dagen een pak van de energie lokaal opwekken, waardoor er minder netstroom gebruikt moet worden.