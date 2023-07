Herseltsesteenweg in Aarschot weer open voor het verkeer

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft sinds 2016 gewerkt aan de herinrichting van de Herseltsesteenweg in Aarschot. De laatste 800 meter tussen de Kerkstraat en de provinciegrens met Antwerpen is de voorbije tien maanden aangepakt. De weg werd zowel ondergronds als bovengronds heringericht. Zo werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.

De fietspaden zijn verbreed en gescheiden van het autoverkeer door veiligheidsranden en groenzones. Het kruispunt met de Oude Mechelsebaan is een stuk overzichtelijker gemaakt. Het wegdek is vernieuwd en de bushaltes kregen een verhoogd perron zodat ze een toegankelijker zijn. Sinds vandaag is Herseltsesteenweg weer open voor alle verkeer.