Jaar cel voor valse bommelding in hotel in Machelen

Op 17 maart had de man een kamer geboekt in een hotel in Machelen. Toen het schoonmaakpersoneel later die dag de gang poetste op de vijfde verdieping, waar de vijftiger een kamer had, liep het mis. De man kwam tierend zijn kamer uit, waarop zijn kamerdeur dichtviel. Hij begon daarop de poetsvrouwen uit te schelden, riep dat hij een bom bij had, en diende een van de vrouwen een klap toe.

De poetsvrouwen gingen daarop hulp halen bij enkele collega's. Toen die ter plaatse kwamen, had de vijftiger zowat al het meubilair in de gang vernield. Hij bleef roepen en tieren dat hij een terrorist was en een bom bij had, waarop de politie erbij gehaald werd.