Kunstgrasveld sportsite Waalborre in Asse tijdelijk gesloten door overlast

Ondanks de inzet van jongerenwerkers en de politie blijft er veel overlast op sportsite Waalborre in Asse. Daarom heeft het gemeentebestuur beslist om een zomerpauze van drie weken in te lassen, om de rust te herstellen. "We hebben jammer genoeg een aantal hangjongeren die de hele tijd over de hekken kruipen en eigenlijk heel veel amok maken", zegt schepen Sigrid Goethals (N-VA). "Vooral 's avonds na 10 uur en op zondag veroorzaakt dat grote overlast voor de buurt. Wij hebben in eerste instantie de jeugdwerker ingezet om in overleg te gaan. Hij heeft een aantal pogingen gedaan, maar op een gegeven moment zijn de preventieve maatregelen op en moeten we strenger optreden."