Lockers op Gentse Feesten vallen in de smaak: "Ze moeten er het hele jaar door staan!"

"Het is heel eenvoudig. Je kiest zelf een pincode en een locker, dan steek je je spullen erin en sluit je af. Het is een goede oplossing om dingen veilig op te bergen en tegelijk van de feesten te genieten", zegt een nieuwsgierige man die het systeem heeft uitgetest. "Ik heb er gewoon een Duvel-glas ingestoken. Zo raak ik het niet kwijt en kan ik het ook niet breken", lacht hij. Een Nederlandse bezoeker is enthousiast. "Ik was de stad ingetrokken en kan nu met een gerust hart blijven plakken, mij spullen zitten netjes hier."