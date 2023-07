Maïsdoolhof in Peer opent weer: "We willen mensen een mooie dag tussen de maïs bezorgen"

Het maïsdoolhof is gelegen op landbouwgrond van boer Jan. Voor de derde keer stelt hij zijn grond al ter beschikking. "Ik vind het fijn hoeveel volk erop afkomt", zegt

hij. "De mensen die komen zijn bijna allemaal erg positief over het kunnen

wandelen tussen de maïs. Ik ben op pensioen, maar ik ga proberen dit nog een

tijdje te doen. Het zorgt voor veel leven en het is een mooie bezigheid om in de

zomer te doen. We willen mensen een vakantiegevoel geven tussen de maïs."