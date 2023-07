Fokkerij Moerbeke viert 60-jarig bestaan van Belgisch Warmbloedpaard met prijskamp en veiling

Zaterdag wordt Moerbeke-Waas opnieuw het centrum van de wereld in de paardenfokkerij. De fokkerij in Moerbeke van het Belgisch Warmbloedpaard werd 60 jaar geleden opgericht en naar aanleiding daarvan wordt een veiling georganiseerd waar internationaal belangstelling voor is. Het Belgisch Warmbloedpaard is een sportpaard geschikt voor de internationale topsport.

"Van bij het begin werd er jaarlijks een prijskamp georganiseerd waar de mooiste paarden aan het publiek werden getoond", vertellen Willy Cortvriendt en Peter Moorthamers van BWP Moerbeke-Waas, "en waar kwekers ook paarden of veulens konden kopen en verkopen."