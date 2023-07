Motorrijder (21) uit Gent botst op boom in Laarne en komt om het leven

Op de Heirweg in Laarne is donderdagavond een motorrijder van 21 uit Gent om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde rond 22 uur, vlak voor de watertoren. Twee motorrijders reden er in de richting van Gent, toen een van de twee plots de controle over het stuur verloor. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Getuigen zeggen dat de overleden motorrijder begon te slippen bij het inhalen van een voertuig. Hij kwam tegen een boom in de voortuin van een woning terecht.

Door de klap vatte de motorfiets meteen vuur. Een omstaander kon de jonge bestuurder nog enkele meters wegslepen van het brandend voertuig in afwachting van de hulpdiensten. Het slachtoffer was er erg aan toe en moest ter plaatse gereanimeerd worden. Even later overleed de man ter plaatse. Een verkeersdeskundige werd door het parket van Oost-Vlaanderen aangesteld om het dodelijke ongeval te onderzoeken.