Nationale feestdag in Frankrijk: veel politie op straat, enkele gemeenten annuleren festiviteiten uit angst voor rellen 

In sommige Franse steden kon je gisterenavond het vuurwerk al horen om de nationale feestdag, 14 juli, traditioneel in te zetten. Toch zal niet elke Franse gemeente dat voorbeeld volgen, zegt VRT NWS-journalist Steven Decraene. "Frankrijk is verdeeld over de festiviteiten. In Parijs wordt het militaire defilé georganiseerd, maar in veel steden en dorpen zal er vandaag niets gevierd worden."