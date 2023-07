Nederlandse agenten assisteren Gentse politie tijdens Gentse Feesten

De Nederlandse politieagent Georges wordt voortdurend aangeklampt door voorbijgangers op de Gentse Feesten. "We vallen zeker goed op en dat lokt wel wat nieuwsgierigen. Het is fijn om een praatje te slaan met de bezoekers. De sfeer is hier heel gemoedelijk, we hopen natuurlijk dat dat zo blijft." Georges is te voet op pad met een Gentse politieagent. "Ik ben er om te ondersteunen. We hebben heel vlot toegang tot onze eigen Nederlandse politiesystemen en dat komt van pas als er problemen zijn met Nederlandse bezoekers. We kunnen de gegevens dan snel doorspelen."