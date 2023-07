Nederlandse zangeres Meis liet haar maag weghalen door erfelijk risico op kanker: "Heel blij dat ik kankervrij ben"

Haar debuutplaat is geschreven rondom het toeleven naar de operatie, de periode in het ziekenhuis en een deel van het herstel. Verderop in het programma vertelt de zangeres dat ze het heel moeilijk had na de operatie. "Ik stond voor het eerst in het pashokje na de operatie, ik zag mijn buik, een gigantisch litteken. En ik dacht, vanaf nu ben ik lelijk, het is klaar. Ik ben zwak. Ik kan dingen niet. Ik kan bijvoorbeeld niet meer plat slapen omdat mijn eten dan omhoog komt. Enzoverder."

Meis vond een uitlaatklep in paaldansen, "wat een uit de hand gelopen coronahobby is. En dat dansen heeft heel veel voor mij gedaan voor mijn herstel na die operatie. Door dat dansen ben ik weer vertrouwen in mijn lijf gaan creëren, ben ik mij weer sterker gaan voelen."