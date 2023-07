Gerecht start onderzoek naar overlijden in psychiatrisch centrum in Duffel

Het gerecht in Mechelen is een onderzoek begonnen naar de dood van een patiënt in het Universitair Psychiatrisch Centrum in Duffel. Dat schrijft Het Nieuwsblad en bevestigt het parket aan Radio 2 Antwerpen. De persoon overleed midden juni in het centrum, dat volledig meewerkt aan het onderzoek. "We leven mee met de familie", zegt hoofdarts Ann Berens.