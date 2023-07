Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem behandelde vorig jaar 17.684 noodoproepen: "Sterke toename van drugsfeiten en intrafamiliaal geweld" 

Het aantal inbreuken voor drugs stijgt in 2022 met 37% in vergelijking met 2021. Ten aanzien van 2019 is er bijna sprake van een verdubbeling van de drugsinbreuken. "Als politiezone nemen we ook deel aan federale acties rond drugs. We doen ook extra inspanningen om hotspots te controleren en de voor ons bekende personen in het milieu van naderbij op te volgen." De stijging van de inbreuken drugs situeert zich zowel in het bezit/gebruik (+40% t.a.v. 2021) als verkoop (+47% t.a.v. 2021) van drugs. Inbreuken van teelt en in- of uitvoer blijven uitzonderlijk en nemen jaar na jaar af.