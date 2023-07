Regionaal ziekenhuis Tienen krijgt ruim 160 miljoen euro van Vlaamse regering voor bouw nieuw ziekenhuis

In 2024 wordt op de site Sint-Jan in Tienen de eerste steen gelegd van een nieuw ziekenhuis. Een nieuwbouw met 238 bedden, een dagziekenhuis met 69 plaatsen en 6 operatiezalen. Dat alles met een geraamd prijskaartje van zo'n 180 miljoen euro. Een kostprijs waar de Vlaamse overheid mee in investeert via de toekenning van een jaarlijkse strategische forfait van ruim vier miljoen euro.