Rock Herk start eerste dag met line-up vol beloftevolle artiesten én grote namen als Warhaus en Mura Masa

Het Limburgse festival programmeert artiesten in allerlei genres, gaande van alternatieve rock, punk en hardcore tot dance, verspreid over drie podia. Je hebt The Main Stage, The Club en het kleinschaligere Street-podium. Vooral dat laatste charmeert Christiaensen enorm: "Het is een erg gezellig podium langs de straat, waar het publiek oog in oog staat met de band. Er zijn geen hekken en de afstand tot de artiesten is superklein. Zoiets is enkel mogelijk op kleinschaligere festivals. Ik mocht zelf al optreden op de eerste twee podia met mijn eigen band Equal Idiots, maar droom ervan om ook eens op het Street-podium te staan."