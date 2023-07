Het Russische parlement keurt wetsontwerp goed dat geslachtsverandering verbiedt

Sinds de Russische inval van Oekraïne worden steeds meer conservatieve maatregelen genomen. Zo is het sinds vorig jaar ook verboden om eender welke vorm van niet-heteroseksuele relaties te tonen in het openbaar, op tv, in films of boeken. Het nieuwe wetsvoorstel past dus in het streven naar het behoud van traditionele waarden. Die waarden staan volgens het Kremlin in sterk contrast met de westerse waarden, waaronder ook de LGBT+ rechten vallen.