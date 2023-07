SK Zillebeke blijft in beroep schuldig aan omkoping

Eind april speelde de de ploeg een belangrijke wedstrijd tegen Komen-Waasten in derde provinciale B. Als Zillebeke verloor zou het degraderen naar vierde provincale. De voorzitter van de ploeg stelde Komen-Waasten daarom voor om 2.500 euro te betalen als Komen-Waasten zou verliezen. De voorzitter bleef de feiten ontkennen, maar werd eerst voor twee jaar geschorst. De ploeg ging in beroep, en het is nu één jaar geworden. Het eerste elftal van SK Zillebeke mocht ook een jaar lang geen competitie spelen. Dat blijft nu ook in beroep zo.