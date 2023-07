Stad Hasselt bouwt speeltuin De Borggraaf om tot grootste, inclusieve speeltuin van Vlaanderen

Zo zijn bijvoorbeeld verschillende toestellen ook toegankelijk voor kinderen in een rolstoel. Die toestellen kunnen vlot bereikt worden via verharde paden. "We merken dat er steeds meer vraag is naar inclusieve speeltuinen waar alle kinderen kunnen spelen", zegt schepen van Openbare Werken Laurence Libert (Open VLD). "Ook onze kleine buurtspeeltuinen in Hasselt willen we toegankelijker maken. Op termijn willen we ook die speeltuinen voorzien van speeltoestellen voor elk kind."