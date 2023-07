Libisch staatsfonds dient strafklacht in tegen prins Laurent

Laurent trok naar de rechter om de Libische contractbreuk aan te vechten. Met succes: zowel in eerste aanleg als in beroep kreeg hij gelijk. Zijn vzw heeft recht op 37 miljoen aan schadevergoeding, plus intresten. Het bedrag is intussen opgelopen tot zo'n 67 miljoen euro. Maar dat geld heeft de prins tot op vandaag niet gezien.

Vorige week kwam er dan een uitspraak van de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling (KI), in het kader van een strafonderzoek tegen het Libische staatsfonds. De KI bevestigde de inbeslagname van liefst 15 miljard euro dat het Libische staatsfonds LIA heeft uitstaan bij de financiële instelling Euroclear in Brussel, net als het internationaal aanhoudingsbevel tegen de CEO van LIA.

Een uitspraak "die over de hele lijn gunstig is voor de prins", klinkt het bij het Libische staatsfonds. De advocaten van LIA hebben nu een strafklacht ingediend tegen prins Laurent, wegens fraude en afpersing. Volgens hen zijn er aanwijzingen dat Laurent ongeoorloofde druk heeft uitgeoefend. "We hebben het bewijsmateriaal in deze zaak zorgvuldig geanalyseerd. Dit zou schokgolven door de Belgische koninklijke familie moeten sturen en internationaal vragen kunnen oproepen over de onafhankelijkheid van het Belgische rechtssysteem in deze zaak", klinkt het.